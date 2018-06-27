В Киеве сегодня запретят движение вдоль Владимирского проезда и на ул. Владимирской

Кроме этого, также будет перекрыто движение по улице Крещатик

В Киеве сегодня, 27 июня, запретят движение вдоль Владимирского проезда и на ул. Владимирской. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

"27 июня с 19:30 до 22:00 часов в столице будет запрещено движение транспортных средств, кроме общественного, и 1 июля с 20:00 до 24:00 часов будет запрещено движение всех видов транспортных средств Владимирским проездом (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и по улице Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарскою до перекрестка с ул. Большой Житомирской)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, также будет перекрыто движение по улице Крещатик:

- 28 июня с 8:00 до 22:00 часов;

- 29 и 30 июня с 19:00 до 22:00 часов;

- 1 июля с 10:00 до 20:00.

Інформація для водіїв Києва! 27 червня з 19:30 до 22:00 години буде заборонено рух транспортних засобів (крім... Опубліковано МВС України Середа, 27 червня 2018 р.

Напомним, в Киеве до 30 августа 2018 года будет ограничено движение по мосту Патона.