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В Киеве сегодня запретят движение вдоль Владимирского проезда и на ул. Владимирской

НовостиИнфраструктура    27.06.2018 - 13:14
Фото: ограничение движения в Киеве (УНИАН)
Фото: ограничение движения в Киеве (УНИАН)

Кроме этого, также будет перекрыто движение по улице Крещатик

В Киеве сегодня, 27 июня, запретят движение вдоль Владимирского проезда и на ул. Владимирской. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

"27 июня с 19:30 до 22:00 часов в столице будет запрещено движение транспортных средств, кроме общественного, и 1 июля с 20:00 до 24:00 часов будет запрещено движение всех видов транспортных средств Владимирским проездом (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и по улице Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарскою до перекрестка с ул. Большой Житомирской)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, также будет перекрыто движение по улице Крещатик:
- 28 июня с 8:00 до 22:00 часов;
- 29 и 30 июня с 19:00 до 22:00 часов;
- 1 июля с 10:00 до 20:00.

Інформація для водіїв Києва! 27 червня з 19:30 до 22:00 години буде заборонено рух транспортних засобів (крім...

Опубліковано МВС України Середа, 27 червня 2018 р.

Напомним, в Киеве до 30 августа 2018 года будет ограничено движение по мосту Патона.

В Киеве 29 июня ограничат движение по ул. Надъярной Сегодня в Киеве ограничат движение транспорта на Институтской
Теги публикации: Киев, запрет, ограничение движения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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