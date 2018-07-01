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У центрі Києва сьогодні буде частково перекрито рух транспорту

НовиниСуспільство    01.07.2018 - 10:49
Фото: обмеження руху в Києві (УНІАН)
Фото: обмеження руху в Києві (УНІАН)

Також увечері 1 липня будуть змінені маршрути руху громадського транспорту в столиці

У Києві, сьогодні, 1 липня, під час проведення концерту міжнародного проекту "Шляхи дружби" на Софіївській площі буде змінено маршрути руху громадського транспорту. Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА.

Зокрема, будуть змінені схеми руху автобусів, що курсують за маршрутами 24 і 114, а також тролейбусів №6, 16 і 18.

"1 липня з 20:00 до 24:00 у зв'язку з проведенням міжнародного проекту "Шляхи дружби" на Софійській площі вносяться зміни в роботу автобусних маршрутів №№ 24, 114 і тролейбусних №№ 6, 16, 18", - повідомляють представники КМДА з посиланням на "Київпастранс".

Тролейбуси маршруту №6 курсуватиме за схемою вул. Юрія Кондратюка - вул. Маршала Рокоссовського - вул. Полярна - вул. Вишгородська - вул. Кирилівська - Подільський узвіз - вул. Овруцька - вул. Герцена - вул. Мельникова - станція метро "Лук'янівська".

Тролейбуси маршруту №16 будуть рухатися по вул. Академіка Щусєва - вул. Ризька - вул. Дорогожицька - вулиця Мельникова - вул.Січових Стрільців - вул. В'ячеслава Чорновола - Повітрофлотський шляхопровід, у зворотному напрямку по цій же схемі.

Маршрут тролейбусів №18 пройде через вул. Сошенко - вул. Вишгородська - вул. Кирилівська - Подільський узвіз - вул. Овруцька - вул. Герцена - вул. Мельникова - вул. Січових Стрільців - вул.В'ячеслава Чорновола - Повітрофлотський шляхопровід, у зворотному напрямку по цій же схемі.

Автобуси 24 і 114 будуть курсувати за схемою руху буднього дня, через вулицю Хрещатик.

Також у КМДА відзначають, що у зв'язку з проведенням концерту з 20:00 до 24:00 буде повністю припинено рух усіх видів транспорту по Володимирського проїзду - від перехрестя з вулицею.Володимирської до перехрестя з вул. Малій Житомирській і від перехрестя з вул. Рейтарській до перехрестя з вул. Великій Житомирській.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві до 30 серпня 2018 року буде обмежено рух по мосту Патона.

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Теги публікації: Київ, ограничение движения, Київ, центр  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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