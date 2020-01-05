Перекрытие движения и закрытие метро: как будет работать транспорт в Киеве на Рождество

В Киеве на Рождество, 7 января, ограничат движение транспорта в центре города, а также возможны ограничения на вход в центральные станции метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

В частности, 7 января с 12 до 17 перекроют дорогу вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка). Также будет проходить Шествие звездочетов на Софийской и Контрактовой площадях.

В случае необходимости возможно временное закрытие на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Независимости". На станции метро "Золотые ворота" все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформе.

Кроме этого, с 12 до 17 будет изменен маршрут движения троллейбусов № 6, 16, 18:

троллейбусы № 6 - от Минского массива ст. м. «Лукьяновская»;

троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Напомним, на Рождество в Украине ожидается мокрый снег, температура воздуха ночью опустится до -9, днем до +3.

Также сообщалось, что органы ГСЧС переведены на усиленный режим несения службы на период рождественских праздников. С 4 по 8 января для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия в системе ГСЧС на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц пожарно-спасательной специальной техники.