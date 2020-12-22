В центре Киева пытались захватить помещение, пострадал полицейский

В Киеве днем 22 декабря неизвестные пытались захватить помещение в здании на улице Пушкинской. В ситуацию вмешались правоохранители, один из них был травмирован.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Конфликт, по предварительным данным, возник из-за права собственности на помещение. Группа лиц пыталась с помощью силы и пиротехники проникнуть в помещение и захватить его. Правоохранители задержали шестерых человек, с ними проводятся следственные действия.

Полицейского, который пострадал во время задержания, госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Полиция возбудила уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины, то есть хулиганство. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины инцидента.

Напомним, в начале декабря в Мариуполе мужчина захватил заложников в помещении банка. Злоумышленник угрожал взорвать помещение.

Также РБК-Украина писало о захвате заложников в пригороде Парижа. Мужчина удерживал в заложниках свою жену.

Позже мужчину, который захватил заложников во Франции, нашли мертвым. Было известно о ранении двух правоохранителей.