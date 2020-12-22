У центрі Києва намагалися захопити приміщення, постраждав поліцейський

У Києві вдень 22 грудня невідомі намагалися захопити приміщення в будівлі на вулиці Пушкінській. У ситуацію втрутилися правоохоронці, один з них був травмований.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Конфлікт, за попередніми даними, виник через право власності на приміщення. Група осіб намагалася за допомогою сили та піротехніки проникнути у приміщення та захопити його. Правоохоронці затримали шістьох осіб, з ними проводяться слідчі дії.

Поліцейського, який постраждав під час затримання, госпіталізували для надання медичної допомоги.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України, тобто хуліганство. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини та причини інциденту.

Нагадаємо, на початку грудня у Маріуполі чоловік захопив заручників у приміщенні банку. Зловмисник погрожував підірвати приміщення.

Також РБК-Україна писало про захоплення заручників у передмісті Парижу. Чоловік утримував у заручниках свою дружину.

Пізніше чоловіка, який захопив заручників у Франції, знайшли мертвим. Було відомо про поранення двох правоохоронців.