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Прорыв трубы в Киеве: ремонтные работы продлятся до завтра

Новости » Происшествия    15.11.2018 - 11:19
Прорыв трубы в Киеве: ремонтные работы продлятся до завтра
Фото: в Киеве прорвало трубу (facebook.com/kyivteploenergo)

Прорыв трубы в Киеве произошел на ул. Деловая

В центре Киева сегодня утром, 15 ноября 2018 года, прорвало трубу с горячей водой, ремонтники будут работать над ликвидацией аварии до утра 16 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевтеплоэнерго" в Facebook.

Как отмечается, прорыв теплосети произошел сегодня на ул. Деловая, ремонтные работы продлятся до утра 16 ноября.

"Аварийное повреждение теплосети с утечкой теплоносителя из тепловой камеры произошло сегодня утром на ул. Деловая, 3. Пострадавших нет. Аварийные бригады КП "Киевтеплоэнерго" уже на месте и занимаются локализацией повреждения. По предварительным данным ремонтные работы продлятся до утра 16 ноября", - говорится в сообщении.

Прорыв трубы в Киеве: ремонтные работы продлятся до завтра

Фото: в Киеве прорвало трубу (facebook.com/kyivteploenergo)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что из-за прорыва трубы в Киеве на ул. Деловая затруднено движение транспорта.

Добавим, также сообщалось, что в Киеве жителям одиннадцати улиц столицы отключили холодную воду из-за аварий. По состоянию на 10:00 ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения.

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