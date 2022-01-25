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В центре Киева произошла стрельба у здания СБУ

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве возле здания главного управления СБУ сегодня днем произошла стрельба. Неизвестные с автоматами напали на группу активистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Один из участников столкновения утверждает, что на место происшествия прибыл спецназ "Альфа" Службы безопасности Украины.

РБК-Украина обратилось за комментарием в правоохранительные органы, но пока ответа не получило. В полиции Киева сказали, что сейчас информация проверяется и уточняется.

В то же время, источник РБК-Украина в полиции сообщил, что инцидент произошел между сотрудникам инкассаторской фирмы и активистами организации "Украинский стяг". Инкассатор расценил действия активистов как нападение на обмен валют и несколько раз выстрелил вверх из автомата. Пострадавших нет.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, о киевлянине, устроившем стрельбу на курорте в Карпатах.

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КиевСлужба безопасности Украины