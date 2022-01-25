У центрі Києва сталася стрілянина біля будівлі СБУ

Один з учасників сутички стверджує, що на місце події прибув спецназ "Альфа" Служби безпеки України.

РБК-Україна звернулося за коментарем до правоохоронних органів, але наразі відповіді не отримало. У поліції Києва сказали, що наразі інформація перевіряється та уточнюється.

Водночас, джерело РБК-Україна в поліції повідомило, що інцидент стався між співробітниками інкасаторської фірми та активістами організації "Український стяг". Інкасатор розцінив дії активістів як напад на обмін валют і кілька разів вистрілив з автомата. Постраждалих немає.