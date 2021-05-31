В центре Киева произошла стрельба: на месте работает полиция
Правоохранители выясняют обстоятельства конфликта со стрельбой в Печерском районе Киева. На месте работает оперативно-следственная группа и наряды полиции.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Киеве.
По предварительным данным, на улице Глазунова между мужчинами вспыхнул конфликт. В какой-то момент один из них достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх. Правоохранители устанавливают всех участников инцидента.
В отделе коммуникаций полиции Киева РБК-Украина уточнили, что информация о пострадавших сейчас уточняется.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений управления полиции по Печерскому району. "После проведения первоочередных следственных действий этому событию будет дана правовая квалификация", - отмечается в пресс-релизе.
Напомним, в ночь на 31 мая в Кременчуге Полтавской области мужчина устроил стрельбу по полицейским из окна многоэтажки. Мужчина попал в двух правоохранителей, его задержали.
Отметим, ранее в Киеве житель одной из многоэтажек Голосеевского района устроил стрельбу по прохожим из окна своей квартиры. В результате инцидента никто не пострадал. Спецподразделение полиции задержало стрелка.