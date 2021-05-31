У центрі Києва сталася стрілянина: на місці працює поліція

Правоохоронці з'ясовують обставини конфлікту зі стріляниною в Печерському районі Києва . На місці працює оперативно-слідча група та наряди поліції.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України в Києві.

За попередніми даними, на вулиці Глазунова між чоловіками спалахнув конфлікт. У якийсь момент один з них дістав пістолет і зробив кілька пострілів вгору. Правоохоронці встановлюють усіх учасників інциденту.

У відділі комунікацій поліції Києва РБК-Україна уточнили, що інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень управління поліції у Печерському районі. "Після проведення першочергових слідчих дій цієї події буде дана правова кваліфікація", - наголошується в пресрелізі.