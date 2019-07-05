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У центрі Києва сталася стрілянина

Новини » Надзвичайні події    05.07.2019 - 15:16
У центрі Києва сталася стрілянина
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Стрілянина сталася на Бессарабській площі, ніхто не постраждав

У центрі Києва сьогодні, 5 липня, сталася стрілянина на Бессарабській площі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції столиці.

Повідомляється, що близько 13:00 в Шевченківське управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину на Бессарабській площі. На місце події направлено слідчо-оперативну групу управління поліції і співробітників карного розшуку.

Правоохоронці встановили, що в супермаркеті була черга, коли в приміщення зайшов чоловік. Хлопець почав конфліктувати з покупцями, а потім вийшов на вулицю і зробив кілька пострілів вгору зі стартового пістолета і зник.

Відзначимо, що в результаті інциденту ніхто не постраждав. В даний час слідчі опитують свідків та очевидців даної конфлікту.

Нагадаємо, раніше в Печерському районі Києва сталася стрілянина. Так, на вулиці Лаврській неподалік від монументальної скульптури "Батьківщина-мати" в Києві був поранений поліцейський.

Додамо, у Києві в результаті стрілянини, яка сталася в серпні, постраждали дві людини.

 

 

 

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