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В центре Киева проходит марш украинских националистов

Автор: Милан Лелич

В центре Киева проходит марш украинских националистов с участием нескольких тысяч человек. Акцию организовали "Национальный корпус", ВО "Свобода", "Правый сектор" и ряд других организаций.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На данный момент колонна, возглавляемая ветеранами войны на Донбассе, спускается по бульвару Тараса Шевченко. Скандируют лозунги "Слава Украине", "Слава нации", "Свободу ветеранам" и другие.

Из-за марша частично перекрыто движение по улице Владимирской и Крещатику. Конечной точкой марша заявлен Майдан Независимости, но в дальнейшем часть националистов планирует подняться на Банковую к Офису президента.

На месте событий работают патрульные полицейские, полиция диалога, взрывотехническая служба. Мероприятие проходит мирно, без столкновений и инцидентов.

Фото: марш националистов в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)

Отметим, сегодня отмечается День защитников и защитниц Украины, но 14 октября так же считается днем основания Украинской повстанческой армии (УПА).

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КиевПравый секторДень защитника УкраиныНацкорпус