Совпадает с Днем казачества. Как появился День защитников и защитниц Украины

Уже восьмой год подряд 14 октября страна празднует День защитников Украины. В этом году впервые будем отмечать его под новым названием - День защитников и защитниц Украины.

Когда и почему появился новый праздник, кого следует поздравлять и как отметить этот день читайте в материале РБК-Украина ниже.

Кто и когда учредил новый праздник

День защитников Украины граждане отмечают относительно недавно - с 14 октября 2014 года. До этого Украина, как и большинство стран СНГ, в том числе и Россия, праздновала День защитника Отечества 23 февраля.

Предпосылкой к появлению нового праздника стала вооруженная агрессия со стороны России, которая началась в 2014 году. В результате в Украине запустился процесс декоммунизации - отказ от праздников и символов Советского Союза.

"Словосочетание "защитник Отечества" перестало быть абстрактным ритуальным высказыванием. Оно наполнилось конкретным содержанием, богатым на подвиги украинского воинства, множеством битв и дат. Я настаиваю - Украина никогда больше не будет отмечать праздник по военно-историческому календарю соседнего государства. Мы будем чтить защитников своего Отечества, а не чужого", - заявил нв тот момент действующий президент Петр Порошенко в ходе торжественной речи ко Дню Независимости Украины в 2014 году.

А вскоре одним указом отменил празднование Дня защитника Отечества и учредил День защитников Украины. Через год праздник получил статус государственного, а 14 октября стал выходным днем.

С этого года - День защитников и защитниц Украины

В июле Верховная рада Украина переименовала праздник на День защитников и защитниц Украины. Как указано в пояснительной записке к закону, документ должен способствовать сбалансированному освещению роли военнослужащих обоих полов в защите страны. Поскольку многие женщины наравне с мужчинами принимали участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Фото: с 2021 года праздник переименован на День защитников и защитниц Украины (РБК-Украина)

Почему 14 октября?

Праздник отмечается 14 октября не просто так. Эта дата совпадает с Днем украинского казачества, учрежденным в 1999 году. Его украинцы отмечают одновременно с Покровой Пресвятой Богородицы - православным праздником, который пользовался большим уважением среди казаков.

Большое количество православных церквей, построенных в княжеские и казацкие времена, посвящались этому празднику. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы была главной на Запорожской Сечи, а 14 октября одной из самых важных дат для казаков. В этот день они проводили советы, на которых выбирали нового гетмана или кошевого атамана. В ХХ веке казацкие традиции унаследовали борцы за независимость Украины - Армия Украинской Народной Республики и Украинская повстанческая армия (УПА). Именно 14 октября считается днем основания УПА.

Как отмечаем тройной праздник

Ежегодно в этот праздничный день всем органам местного самоуправления и предприятиям предлагается вывешивать государственный флаг.

14 октября принято поздравлять тех, кто стоял на защите страны, служил в Вооруженных силах Украины, участвовал в АТО.

Многие традиции праздника связаны с казацкими развлечениями. Ранее в этот день проходили турниры боевых искусств, показательные выступления на Хортице. Однако, из-за обострения эпидемиологиечской ситуации в Запорожской области, в этом году массовые мероприятия на острове отменились, сообщили в Запорожской облгосадминистрации.

Ко Дню защитника и защитниц Украины традиционно приурочены выставки военной техники, тематические фотовыставки, концерты, церемонии возложения цветов к мемориалам, культурные проекты.

В рамках проведения торжественных мероприятий в этот день при содействии Министерства обороны Украины состоятся молитвенные мероприятия, в которых смогут принять участие военнослужащие Вооруженных Сил Украины, в том числе в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщил Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО).

Как отпразднует столица

В честь 14 октября в Киеве пройдет ряд мероприятий:

в 10:00 состоится кобзарско-лирническая Покрова 2021 в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара"

в 13:00 начнется концерт Киевского академического ансамбля украинской музыки "Днепр" в Парке культуры и отдыха "Победа".

13-17 октября на Михайловской площади пройдет специализированная выставка "Цифровое будущее армии", во время которой для жителей и гостей столицы будет развернута экспозиция современных образцов вооружения и военной техники

с 12 по 31 октября в "Киевской крепости" будет проходить выставка "Казацкая слава бессмертна". Здесь же до 18 октября работает выставка "Украинская повстанческая армия. Будни и праздники".

Сколько выходных в этом году

В этом году 14 октября выпадает на четверг, поэтому у украинцев будет не один, а целых четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября включительно. При этом пятницу, 15 октября, придется отработать в субботу, 23 октября.

Это касается украинцев, которые работают на предприятиях, в учреждениях и организациях, где установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.