У центрі Києва проходить марш українських націоналістів

На даний момент колона, очолювана ветеранами війни на Донбасі, спускається по бульвару Тараса Шевченка. Скандують гасла "Слава Україні", "Слава нації","Свободу ветеранам" та інші.

Через марш частково перекрито рух по вулиці Володимирській та Хрещатику. Кінцевою точкою маршу заявлено Майдан Незалежності, але надалі частина націоналістів планує піднятися на Банкову до Офісу президента.

На місці подій працюють патрульні поліцейські, поліція діалогу, вибухотехнічна служба. Захід проходить мирно, без зіткнень та інцидентів.

Фото: марш націоналістів у Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)