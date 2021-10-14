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У центрі Києва проходить марш українських націоналістів

Автор: Мілан Лєліч

У центрі Києва проходить марш українських націоналістів за участю кількох тисяч осіб. Акцію організували "Національний корпус", ВО" Свобода"," Правий сектор " та низка інших організацій.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На даний момент колона, очолювана ветеранами війни на Донбасі, спускається по бульвару Тараса Шевченка. Скандують гасла "Слава Україні", "Слава нації","Свободу ветеранам" та інші.

Через марш частково перекрито рух по вулиці Володимирській та Хрещатику. Кінцевою точкою маршу заявлено Майдан Незалежності, але надалі частина націоналістів планує піднятися на Банкову до Офісу президента.

На місці подій працюють патрульні поліцейські, поліція діалогу, вибухотехнічна служба. Захід проходить мирно, без зіткнень та інцидентів.

Фото: марш націоналістів у Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зазначимо, сьогодні відзначається День захисників і захисниць України, але 14 жовтня так само вважається днем заснування Української повстанської армії (УПА).

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