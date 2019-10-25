В центре Киева прогремел взрыв, есть жертва

В пятницу, 25 октября, в центре Киева в одной из квартир жилого дома произошел взрыв, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Как сообщается, в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома по адресу улица Бойчука, 4а произошел пожар, который сопровождался взрывом. Огонь распространился на комнату и кухню. По предварительным данным, в результате инцидента погиб 73-летний мужчина.

По словам очевидцев, в квартире проживал мужчина со своим сыном, невесткой и внучкой. Свидетели сообщили, что на момент начала пожара он находился в квартире один.

По предварительной информации, возгорание произошло в комнате. Огонь быстро распространился по помещению и сдетонировал канистру, которая находилась в комнате.

На месте работали спасатели ГСЧС, "скорая", патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Детали происшествия устанавливает следствие.

Напомним, 25 октября в Оболонском районе города Киева несовершеннолетний распылил слезоточивый газ в вестибюле школы, в результате чего пострадали 11 человек. 13-летний парень пытался попасть в класс к своему другу, но охранник его не пропустил, тогда он распылил слезоточивый газ.

Кроме того, 25 октября в Шевченковском районе города Харькова произошла перестрелка. В частности, двое неизвестных напали на двух мужчин, в результате перестрелки один из них погиб на месте. По данным местных СМИ, также пострадал бывший участник организации "Оплот".