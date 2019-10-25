У центрі Києва прогримів вибух, є жертва

У п'ятницю, 25 жовтня, в центрі Києва в одній із квартир житлового будинку стався вибух, в результаті чого загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Як повідомляється, в квартирі на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку за адресою вулиця Бойчука, 4а сталася пожежа, яка супроводжувалася вибухом. Вогонь поширився на кімнату і кухню. За попередніми даними, в результаті інциденту загинув 73-річний чоловік.

За словами очевидців, в квартирі проживав чоловік зі своїм сином, невісткою та онукою. Свідки повідомили, що на момент початку пожежі він перебував у квартирі один.

За попередньою інформацією, займання сталося в кімнаті. Вогонь швидко поширився по приміщенню і здетонував каністру, яка знаходилась в кімнаті.

На місці працювали рятувальники ДСНС, "швидка", патрульна поліція та слідчо-оперативна група. Деталі пригоди встановлює слідство.

Нагадаємо, 25 жовтня в Оболонському районі міста Києва неповнолітній розпилив сльозогінний газ у вестибюлі школи, в результаті чого постраждали 11 осіб. 13-річний хлопець намагався потрапити в клас до свого друга, але його охоронець не пропустив, тоді він розпилив сльозогінний газ.

Крім того, 25 жовтня в Шевченківському районі міста Харкова сталася перестрілка. Зокрема, двоє невідомих напали на двох чоловіків, в результаті перестрілки один з них загинув на місці. За даними місцевих ЗМІ, також постраждав колишній учасник організації "Оплот".