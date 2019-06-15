В центре Киева прогремел мощный взрыв

В Киеве на перекрестке улиц Тургеневская и Бульварно-Кудрявская в одном из зданий ночью в субботу, 15 июня, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

По предварительной информации, в одной из квартир дома произошел взрыв газа.

На место прибыли несколько пожарных машин, полиция и скорая помощь, работают спасатели.

Очевидцы сообщают о сильном запахе газа возле пострадавшего дома и о выбитых окнах в соседних зданиях.

Информации о том, в каком именно помещении произошел взрыв и есть ли жертвы и пострадавшие, пока нет.

Напомним, в начале мая в Мариуполе в результате взрыва бытового газа в жилом доме пострадали два человека. Из-за взрыва была разрушена полностью пристройка к дому и повреждены перегородки комнат.