У центрі Києва прогримів потужний вибух

У Києві на перехресті вулиць Тургенівська та Бульварно-Кудрявська в одному з будинків вночі в суботу, 15 червня, прогримів потужний вибух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

За попередньою інформацією, в одній з квартир будинку стався вибух газу.

На місце прибули кілька пожежних машин, поліція і швидка допомога, працюють рятувальники.

Очевидці повідомляють про сильний запах газу біля постраждалого будинку і про вибиті шибки в сусідніх будівлях.

Інформації про те, в якому саме приміщенні стався вибух і чи є жертви і постраждалі, поки немає.

Нагадаємо, на початку травня в Маріуполі в результаті вибуху побутового газу в житловому будинку постраждали дві людини. Через вибух була зруйнована повністю прибудова до будинку та пошкоджено перегородки кімнат.