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В центре Киева прогремел мощный взрыв

Новости » Происшествия    15.06.2019 - 23:53
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Фото: на месте взрыва в Киеве (скриншот видео)

По предварительной информации взорвался газ в одном из помещений на перекрестке Тургеневской и Бульварно-Кудрявской

В Киеве на перекрестке улиц Тургеневская и Бульварно-Кудрявская в одном из зданий ночью в субботу, 15 июня, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

По предварительной информации, в одной из квартир дома произошел взрыв газа.

На место прибыли несколько пожарных машин, полиция и скорая помощь, работают спасатели.

Очевидцы сообщают о сильном запахе газа возле пострадавшего дома и о выбитых окнах в соседних зданиях.

Информации о том, в каком именно помещении произошел взрыв и есть ли жертвы и пострадавшие, пока нет.

 

Киев. Тургеневская. Очень мощный взрыа, предварительно газ

Опубліковано dtp.kiev.ua Субота, 15 червня 2019 р.

Напомним, в начале мая в Мариуполе в результате взрыва бытового газа в жилом доме пострадали два человека. Из-за взрыва была разрушена полностью пристройка к дому и повреждены перегородки комнат. 

 

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