В центре Киева перекрыли движение из-за акции протеста

В четверг, 30 января, в Киеве ограничили движение транспорта из-за акции протеста на улице Михаила Грушевского. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Демонстрацию анонсировал профсоюз педагогов. Участники акции недовольны нормами проектов закона № 2708 "О труде", согласно которому работодатель может увольнять кого-либо и когда-либо и № 2584 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины" относительно дополнительных оснований для увольнения.

Из-за демонстрации движение ограничено на дороге в направлении от Европейской площади до Дома правительства. При этом общественный и спецтранспорт пропускают. В обратном направлении можно проехать свободно.

На митинге присутствует до тысячи людей. Его планируют проводить до 16:30 под зданием правительства.

Напомним, на сайте парламента опубликован проект "Закона о труде", который по сути является новым Трудовым кодексом. Инициатором законопроекта является Кабинет министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком.

Как писало РБК-Украина, министр экономики Тимофей Милованов рассказал, какие изменения Кабинет министров готовит в Трудовом кодексе. Он подчеркивал, что украинским работникам хотят увеличить сроки отпуска за свой счет вдвое - от 15 дней до 30.

Добавим также, Верховная рада 8 созыва в 2015 году в первом чтении приняла новый проект Трудового кодекса Украины. Однако он так и не был рассмотрен во втором чтении.