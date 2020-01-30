У центрі Києва перекрили рух через акцію протесту

У четвер, 30 січня, у Києві обмежили рух транспорту через акції протесту на вулиці Михайла Грушевського. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Демонстрацію анонсувала профспілка освітян. Учасники акції незадоволені нормами проектів закону № 2708 "Про працю", згідно з яким роботодавець може звільняти кого-небудь і коли-небудь і № 2584 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України" щодо додаткових підстав для звільнення.

Через демонстрацію обмежено рух на дорозі в напрямку від Європейської площі до Будинку уряду. При цьому громадський і спецтранспорт пропускають. У зворотному напрямку можна вільно проїхати.

На мітингу присутні до тисячі людей. Його планують проводити до 16:30 під будівлею уряду.

Нагадаємо, на сайті парламенту опублікований проект "Закону про працю", який по суті є новим Трудовим кодексом. Ініціатором законопроекту є Кабінет міністрів на чолі з прем'єром Олексієм Гончаруком.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр економіки Тимофій Милованов розповів, які зміни Кабінет міністрів готує в Трудовому кодексі. Він підкреслював, що українським працівникам хочуть збільшити терміни відпустки своїм коштом вдвічі - від 15 днів до 30.

Додамо також, Верховна рада 8 скликання у 2015 році в першому читанні прийняла новий проект Трудового кодексу України. Однак він так і не був розглянутий у другому читанні.