В центре Киева ограничат движение в связи с футбольным матчем

В центре Киева в понедельник, 14 октября, запретят движение транспорта, а также продлят работу метро на один час в связи с футбольным матчем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, 14 октября на стадионе НСК "Олимпийский" состоится квалификационный матч "Евро-2020" между национальными сборными командами Украины и Португалии. В связи с этим для безопасного движения болельщиков, пешеходов и пассажиров КГГА внесло несколько изменений в транспортное движение.

Таким образом, предусмотрен запрет:

с 6:00 14 октября до 01:00 15 октября - остановки и стоянки транспорта на ул. Казимира Малевича (от ул. Ковпака до ул. Ивана Федорова) и на ул. Николая Гринченко (от ул. Ивана Федорова до ул. Кировоградской)

с 6:00 14 октября до 01:00 15 октября - остановки и стоянки транспортных средств на ул. Эспланадной (от ул. Бассейной до ул. Саксаганского) и на ул. Физкультуры (от ул. Большой Васильковской)

с 18:00 14 октября до 01:00 15 октября - движения транспорта на ул. Эспланадной (от ул. Бассейной до ул. Саксаганского), ул. Жилянской (от ул. Большой Васильковской), ул. Шота Руставели (от ул. Жилянской до ул. Бассейной), кроме наземного пассажирского транспорта;

с 16:00 14 октября до 01:00 15 октября - движения транспорта на ул. Физкультуры (от ул. Большой Васильковской), кроме наземного пассажирского транспорта;

с 23:00 14 октября до 01:00 15 октября - движения транспорта на ул. Большой Васильковской (от ул. Деловой до ул. Жилянской), кроме наземного пассажирского транспорта;

движения всех видов транспорта на время проведения марша болельщиков сборной Украины путем его следования: парк им. Тараса Шевченко - ул. Льва Толстого - площадь Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - ул. Рогнединская - ул. Эспланадная - Спортивная площадь Троицкая площадь - НСК "Олимпийский".

Кроме того, в ночь с 14 на 15 октября столичный метрополитен будет работать на 1:00 дольше.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 15 октября, в Киеве ограничат движение автотранспорта на Надднепрянском шоссе.

Также в Киеве на эстакаде Южного моста до конца октября будет ограничено движение автомобильного транспорта в сторону левого берега. Ограничение движения вызвано проведением замены деформационного шва.