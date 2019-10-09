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В Киеве ограничат движение на Надднепрянском шоссе

Новости » Общество    09.10.2019 - 21:46
В Киеве ограничат движение на Надднепрянском шоссе
Иллюстративное фото (Автоцентр)

Ограничение будет действовать 15 октября с 10 до 13 часов

Во вторник, 15 октября, в Киеве ограничат движение автотранспорта на Надднепрянском шоссе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, ограничение будет действовать в два этапа - с 10:00 до 11:00 в направлении моста им. Патона и с 12:00 до 13:00 в направлении Крочуватого. В это время будут проводится работы по прокладке электрокабеля на Надднепрянском шоссе вблизи станции метро "Выдубичи".

"Однако в связи с производственной необходимостью планируется полное перекрытие движения на 5-10 минут единовременно каждому направлению движения", - говорится в сообщении.

В Киеве ограничат движение на Надднепрянском шоссеНапомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на эстакаде Южного моста до конца октября будет ограничено движение автомобильного транспорта в сторону левого берега. Ограничение движения вызвано проведением замены деформационного шва.

Кроме того, в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение автотранспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.

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