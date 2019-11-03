В центре Киева ограничат движение до конца года: карта объезда

В Киеве на улице Покровской в связи с ремонтными работами до конца года ограничили движение транспортную. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, в связи с работами по реконструкции, в частности, перекладкой сетей водопровода, движение по улице Покровской будет перекрыто. Объезд осуществляется по улице Сагайдачного.

"Реконструкцию начали на участке от Андреевского спуска до пер. Академика Зелинского. На этом участке движение перекрыто. Объезд временно организован по ул. Сагайдачного", - отметили в КГГА.

Напомним, что с 1 ноября в Киеве ограничили максимально допустимую скорость движения на дорогах. На проспекте Шухевича, улице Набережно-Рыбальской, Наднепрянском шоссе, Набережном шоссе, улице Саперно-Слободской и проспекте Николая Бажана скорость движения была ограничена до 50 км/ч.

Также РБК-Украина писало, что в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской до 10 ноября.