В центре Киева образовались многочисленные пробки

В центре Киева сегодня из-за репетиции парада перекрыто движение

В центре Киева сегодня вечером, 20 августа 2018 года, образовались многочисленные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google maps.

В частности, пробки образовались на Подоле, Крещатике, в районе станций метро "Олимпийская", "Лукьяновская", "Золотые ворота", "Теартальна", "Университет", на бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицах Владимирской, Саксаганского, Жилянской.

Кроме того, согласно данным ресурса, из-за трех ДТП на Набережном шоссе также образовались пробки.

Отметим, на данный момент движение в центре Киева ограничено из-за проведения очередной репетиции парада ко Дню независимости. Ограничительные меры будут действовать на период прохождения военной техникой запланированного маршрута.

Фото: пробки в Киеве (google.com)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что из-за репетиции парада ко Дню независимости движение общественного транспорта в Киеве сегодня, 20 августа, а также 22 августа, будет изменено.

Отметим, ранее в КГГА сообщали о возобновлении движения по ул. Антоновича. Движение там было перекрыто из-за повреждения асфальта в результате сильного ливня.