Движение по ул. Антоновича в Киеве полностью восстановлено

В КГГА назвали предварительную причину повреждения асфальта на ул. Антоновича

Движение по ул. Антоновича в Киеве, которое было перекрыто 19 августа из-за повреждения асфальта, полностью восстановлено. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Как отметили в КГГА, причиной повреждения стало попадание воды, которая наопичился из-за сильного ливня, в котлованы, которые были вырыты для прокладки тепловых сетей.

"По улице Антоновича у нас произошло повреждение дорожного покрытия, произошли провалы. На сегодня полностью восстановлено движение по ул. Антоновича. Установлена причина. По этой улице проходила прокладка тепловых сетей, были вырыты котлованы и попадание потока воды в котлованы повлекло повреждение дорожного покрытия. Это предварительный анализ. Будет работать комиссия, виновным будет предъявлена претензия на возмещение ущерба, который был причинен дорожному покрытию и тротуарам по улице Антоновича", - заявил он.

Напомним, вчера, 19 августа, в результате сильного ливня в центре Киева на ул. Антоновича было перекрыто движение из-за повреждения асфальта - на проезжей части образовались ямы.