У центрі Києва утворилися численні затори

У центрі Києва сьогодні через репетицію параду перекрито рух

У центрі Києва сьогодні ввечері, 20 серпня 2018 року, утворилися численні пробки. Про це свідчать дані сервісу Google maps.

Зокрема, затори утворилися на Подолі, Хрещатику, в районі станцій метро "Олімпійська", "Лук'янівська", "Золоті ворота", "Теартальна", "Університет", на бульвари Тараса Шевченка та Лесі Українки, вулицях Володимирській, Саксаганського, Жилянській.

Крім того, згідно з даними ресурсу, через три ДТП на Набережному шосе також утворилися затори.

Відзначимо, на даний момент рух у центрі Києва обмежено через проведення чергової репетиції параду до Дня незалежності. Обмежувальні заходи будуть діяти на період проходження військовою технікою запланованого маршруту.

Фото: пробки в Києві (google.com)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що через репетицію параду до Дня незалежності рух громадського транспорту в Києві сьогодні, 20 серпня, а також 22 серпня, буде змінено.

Відзначимо, раніше в КМДА повідомляли про відновлення руху по вул. Антоновича. Рух там було перекрито через пошкодження асфальту в результаті сильної зливи.