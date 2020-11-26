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В центре Киева ночью устроили стрельбу из пистолета

Автор: Анастасия Рокитна

В центре Киева на улице Бассейная произошла стрельба. Мужчина стрелял из пистолета.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как сообщается, работницы аптеки, расположенной неподалеку, вызвали охрану. Представители частной охранной фирмы задержали мужчину после прибытия на место происшествия.

Им оказался местный житель, 1976 года рождения. Впоследствии его передали полиции, сообщает "Киев Оперативный". Пистолет, который изъяли правоохранители, оказался стартовым, под холостые патроны.

Напомним, ранее в Киеве произошла стрельба на улице Героев Космоса, в ходе которой получил ранение полицейский. Полиция открыла два уголовных производства.

Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. После этого произошла стрельба. Пассажир выстрелил в полицейского. Тот получил три ранения. В ответ открыла огонь полиция.

Также в Киеве полиция применила слезоточивый газ во время задержания.

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