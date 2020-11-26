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У центрі Києва вночі влаштували стрілянину з пістолета

Автор: Анастасия Рокитна

У центрі Києва на вулиці Басейна сталась стрілянина. Чоловік стріляв з пістолету.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Як повідомляється, працівниці аптеки, розташованої неподалік, викликали охорону. Представники приватної охоронної фірми затримали чоловіка після прибуття на місце.

Ним виявився місцевий житель, 1976 року народження. Згодом його передали поліції, повідомляє "Київ Оперативний". Пістолет, який вилучили правоохоронці, виявився стартовим, під холості патрони.

Нагадаємо, раніше у Києві сталась стрілянина на вулиці Героїв Космосу, в ході якої отримав поранення поліцейський. Поліція відкрила два кримінальні провадження.

Екіпаж патрульної поліції зупинив автівку через порушення правил дорожнього руху. Після цього сталась стрілянина. Пасажир вистрілив у поліцейського. Той отримав три поранення. У відповідь відкрила вогонь поліція.

Також у Києві поліція застосувала сльозогінний газ під час затримання.

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