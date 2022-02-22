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В центре Киева неизвестные выстрелили в здание из гранатомета

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Киев, Вторник 22 февраля 2022 10:25
В центре Киева неизвестные выстрелили в здание из гранатомета Фото: в центре Киева неизвестные выстрелили в здание из гранатомета (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня ночью в Шевченковском районе столицы неизвестные выстрелили из гранатомета в здание, где находился офис адвокатской конторы. Пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

По предварительной информации, выстрел произведен из РПГ-26. Взрывом повреждены окна в кабинетах адвокатской конторы и фасад помещения.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению. Следствие рассматривает несколько версий содеянного, основная из которых - профессиональная деятельность адвокатов.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 УК по статье хулиганство.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Идет следствие.

Фото: в центре Киева неизвестные выстрелили в здание из гранатомета (facebook.com/operative)

Ранее РБК-Украина писало, что в Донецкой области двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили стрельбу в кафе.

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