Сьогодні вночі у Шевченківському районі столиці невідомі вистрілили з гранатомета у будівлю, де знаходився офіс адвокатської контори. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За попередньою інформацією, постріл здійснено з РПГ-26. Вибухом пошкоджено вікна в кабінетах адвокатської контори й фасад приміщення.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину. Слідство розглядає кілька версій вчиненого, основна з яких - професійна діяльність адвокатів.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 ККУ за статтею хуліганство.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Триває слідство.

Фото: У центрі Києва невідомі вистрілили у будівлю з гранатомета (facebook.com/operative)