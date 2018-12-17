В центре Киева начали строительство пешеходно-велосипедного моста

Фото: строительство моста ("Укравтодор")

В связи со строительством с 17 декабря перекрыт проезд по Владимирскому спуску

В Киеве в понедельник, 17 декабря, начато строительство пешеходно-велосипедного моста, в связи с чем частично перекрыто движение по Владимирскому спуску. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

В частности, речь идет о строительстве мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка". В связи с этим перекрыт проезд автотранспорта по правой полосе движения по Владимирскому спуску в направлении Европейской площади.

Добавим, также в Киеве на Владимирской горке раньше началось строительство пешеходно-велосипедного моста, который соединит парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов. Открыть его планируют уже в конце весны 2019 года.

Напомним, в ноябре 2018 года в Киеве начали сносить Шулявский путепровод. Подрядчики пообещали, что во время работ проспект Победы не будут перекрывать для транспорта полностью, только частично ограничат движение по одной полосе.

Также в ноябре вблизи железнодорожной станции "Дарница" в Киеве через колеи построили пешеходный переход.