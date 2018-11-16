Через залізничні колії біля станції "Дарниця" збудували пішохідний перехід

Фото: станція "Дарниця" (uk.wikipedia.org)

Перехід знаходиться поряд із вулицями Зрошувальною та Вересневою

Поблизу залізничної станції "Дарниця" у Києві через колії побудували пішохідний перехід. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Укрзалізниця".

Зазначається, що у цьому році це вже третій такий перехід, який збудований на території регіональної філії "Південно-Західна залізниця". Перехід розташований неподалік від вулиць Зрошувальна та Вереснева у Дарницькому районі столиці.

"До цього жителі столиці перетинали станційні, під’їзні колії Полтавського парку станції "Дарниця", а також головну колію прискореного руху поїздів напрямку Київ - Харків у невстановлених для цього, небезпечних місцях", - зазначили в УЗ.

Перехід облаштований дорожніми знаками безпеки, світловою та звуковою сигналізацією, має горизонтальну розмітку.

Нагадаємо, у Києві 16 листопада 2018 в районі станції метро "Дарниця" провалилася частина мосту над Броварським проспектом. Провалився міст на вулиці Будівельників.

За даними "Укрзалізниці", протягом 10 місяців 2018 року в Україні на залізничних переїздах і коліях сталося 60 аварій.