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В центре Киева горел хостел

Новости » Происшествия     19.11.2019 - 11:17
В центре Киева горел хостел
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Пожар возник в Шевченковском районе столицы

Во вторник утром, 19 ноября, в Шевченковском районе столицы произошел пожар в административном здании, которое использовалось как хостел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что пожар возник на втором этаже здания на площади 100 квадратных метров.

"По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что возгорание произошло на 2-м этаже двухэтажного здания на площади 100 кв. м. В 8:41 пожар был локализован, а уже в 8:55 - ликвидирован. В результате возгорания повреждена мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок 2-го этажа здания", - говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара еще устанавливается. В результате возгорания никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Черниговской областной детской больницы вечером 18 ноября возник пожар, вследствие которого были эвакуированы 56 человек.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области на территории воинской части в 5 утра произошел пожар, в результате которого погиб военнослужащий.

Кроме этого сообщалось, что в Черкасской области в селе Медведевка в результате пожара в частном доме погибли двое детей.

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