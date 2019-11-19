У центрі Києва горів хостел

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Пожежа виникла у Шевченківському районі столиці

У вівторок вранці, 19 листопада, в Шевченківському районі столиці сталася пожежа в адміністративній будівлі, яка використовувалося як хостел. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що пожежа виникла на другому поверсі будівлі на площі 100 квадратних метрів.

"Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що загоряння сталося на 2-му поверсі двоповерхової будівлі на площі 100 кв. м. О 8:41 пожежу було локалізовано, а вже о 8:55 - ліквідовано. У результаті пожежі пошкоджено меблі, особисті речі, закопчені стіни та стеля 2-го поверху будівлі", - йдеться в повідомленні.

Причина виникнення пожежі ще встановлюється. У результаті пожежі ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що в Чернігівської обласної дитячої лікарні ввечері 18 листопада виникла пожежа, внаслідок якої були евакуйовані 56 осіб.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області на території військової частини в 5 ранку сталася пожежа, в результаті якої загинув військовослужбовець.

Крім цього повідомлялося, що в Черкаській області, у селі Медведівка в результаті пожежі в приватному будинку загинули двоє дітей.