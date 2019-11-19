ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У центрі Києва горів хостел

Новини » Надзвичайні події     19.11.2019 - 11:17
У центрі Києва горів хостел
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Пожежа виникла у Шевченківському районі столиці

У вівторок вранці, 19 листопада, в Шевченківському районі столиці сталася пожежа в адміністративній будівлі, яка використовувалося як хостел. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що пожежа виникла на другому поверсі будівлі на площі 100 квадратних метрів.

"Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що загоряння сталося на 2-му поверсі двоповерхової будівлі на площі 100 кв. м. О 8:41 пожежу було локалізовано, а вже о 8:55 - ліквідовано. У результаті пожежі пошкоджено меблі, особисті речі, закопчені стіни та стеля 2-го поверху будівлі", - йдеться в повідомленні.

Причина виникнення пожежі ще встановлюється. У результаті пожежі ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що в Чернігівської обласної дитячої лікарні ввечері 18 листопада виникла пожежа, внаслідок якої були евакуйовані 56 осіб.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області на території військової частини в 5 ранку сталася пожежа, в результаті якої загинув військовослужбовець.

Крім цього повідомлялося, що в Черкаській області, у селі Медведівка в результаті пожежі в приватному будинку загинули двоє дітей.

Поліція розслідує пожежу в суді в Запорізькій області У Миколаївській області горів дизельний поїзд
Новини України пожежахостел
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся