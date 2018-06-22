В центре Киева дерево упало на три автомобиля

На Грушевского дерево упало на три автомобиля

В центре Киева на ул. Грушевского дерево упало на три автомобиля. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Только что на Грушевского упало дерево и разбило три автомобиля. Есть ли пострадавшие среди людей - пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Только что на Грушевского упало дерево и разбило три автомобиля. Есть постраждлі среди людей - пока неизвестно. Видео: Ignore Ivanov Опубликовано Киев Оперативный 22 июня 2018 г.

Как сообщает ТСН, из-за падения дерева в указанном районе образовался большой затор в обе стороны.

"Дерево, судя по корням, было очень старым. Работает полиция", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом автомобиль въехал в дерево, погиб один человек, двое детей госпитализированы.