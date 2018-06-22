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В центре Киева дерево упало на три автомобиля

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 13:39
Фото: в центре Киева дерево упало на автомобили (facebook.comDmytro.Ulianytskyi)
Фото: в центре Киева дерево упало на автомобили (facebook.comDmytro.Ulianytskyi)

На Грушевского дерево упало на три автомобиля

В центре Киева на ул. Грушевского дерево упало на три автомобиля. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Только что на Грушевского упало дерево и разбило три автомобиля. Есть ли пострадавшие среди людей - пока неизвестно", - говорится в сообщении.

 

Только что на Грушевского упало дерево и разбило три автомобиля. Есть постраждлі среди людей - пока неизвестно. Видео: Ignore Ivanov

Опубликовано Киев Оперативный 22 июня 2018 г.

Как сообщает ТСН, из-за падения дерева в указанном районе образовался большой затор в обе стороны.

"Дерево, судя по корням, было очень старым. Работает полиция", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом автомобиль въехал в дерево, погиб один человек, двое детей госпитализированы.

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Теги публикации: Киев, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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