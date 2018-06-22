У центрі Києва дерево впало на три автомобілі

На Грушевського дерево впало на три автівки

У центрі Києва на вул. Грушевського дерево впало на три автомобілі. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

"Щойно на Грушевського впало дерево і побило три автівки. Чи є постраждалі серед людей - поки невідомо", - йдеться у повідомленні.

Щойно на Грушевського впало дерево і побило три автівки. Чи є постраждлі серед людей - поки невідомо. Відео: Ignore Ivanov Опубліковано Киев Оперативный 22 червня 2018 р.

Як повідомляє ТСН, через падіння дерева у вказаному районі утворився великий затор в обидва боки.

"Дерево, судячи з коріння, було дуже старе. Працює поліція", - йдеться у повідомленні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Києвом автомобіль в'їхав у дерево, загинув один чоловік, двое дітей госпіталізовано.