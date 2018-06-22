Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У центрі Києва дерево впало на три автомобілі

НовиниНадзвичайні події    22.06.2018 - 13:39
Фото: у центрі Києва дерево впало на автомобілі (facebook.comDmytro.Ulianytskyi)
Фото: у центрі Києва дерево впало на автомобілі (facebook.comDmytro.Ulianytskyi)

На Грушевського дерево впало на три автівки

У центрі Києва на вул. Грушевського дерево впало на три автомобілі. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

"Щойно на Грушевського впало дерево і побило три автівки. Чи є постраждалі серед людей - поки невідомо", - йдеться у повідомленні.

 

Щойно на Грушевського впало дерево і побило три автівки. Чи є постраждлі серед людей - поки невідомо. Відео: Ignore Ivanov

Опубліковано Киев Оперативный 22 червня 2018 р.

Як повідомляє ТСН, через падіння дерева у вказаному районі утворився великий затор в обидва боки.

"Дерево, судячи з коріння, було дуже старе. Працює поліція", - йдеться у повідомленні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Києвом автомобіль в'їхав у дерево, загинув один чоловік, двое дітей госпіталізовано.

У Києві перекриють одну з центральних вулиць у зв'язку зі святкуванням Дня молоді Поліція Києва розповіла подробиці нічної пожежі у відділенні банку
Теги публікації: Київ, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Гей-парад у Києві": "Квартал 95" показав альтернативну версію прайда (відео)
Трималася за потонулого батька: у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку
Церковні обряди: стало відомо, скільки коштують хрестини і вінчання у Києві
"Рознести в пух і прах": Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся