В центре Киева автомобильный пожар: горят две машины

В среду, 22 июля, в центре Киева произошел автомобильный пожар. Две машины горят на улице Большой Васильковской.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как отмечается, горят автомобили марки BMW и Toyota.

"Автомобильный пожар в центре: сейчас на Большой Васильковской. Загорелись две машины - BMW и Toyota", - говорится в сообщении.

Как видно на видео, правоохранителей и пожарников на месте пока нет.

Отметим, сегодня в столице возле станции метро "Вокзальная" возле центрального вокзала нашли подозрительный чемодан. Людей эвакуировали. Закрыли и саму станцию метро, ее проверяли правоохранители. Позже станцию открыли, а взрывчатки не нашли.

Напомним, вчера в Киеве несколько раз "минировали" метро, торговые центры и железнодорожный вокзал.

Как писало РБК-Украина, два самодельных взрывных устройства обнаружили на рынке "Минский", специалисты обезвредили взрывчатку, одно из устройств взорвалось.