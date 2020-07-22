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В центре Киева автомобильный пожар: горят две машины

Киев, Среда 22 июля 2020 15:39
В центре Киева автомобильный пожар: горят две машины
Фото: Киев (Wikimapia)
Автор: Максим Зайченко

Горят BMW и Toyota

В среду, 22 июля, в центре Киева произошел автомобильный пожар. Две машины горят на улице Большой Васильковской.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как отмечается, горят автомобили марки BMW и Toyota.

"Автомобильный пожар в центре: сейчас на Большой Васильковской. Загорелись две машины - BMW и Toyota", - говорится в сообщении.

Как видно на видео, правоохранителей и пожарников на месте пока нет.

Видео с места Киев. Автомобильный пожар в центре: Сейчас на большой Васильковской Загорелись две машины Бмв и тойота

Опубліковано dtp.kiev.ua Середа, 22 липня 2020 р.

Отметим, сегодня в столице возле станции метро "Вокзальная" возле центрального вокзала нашли подозрительный чемодан. Людей эвакуировали. Закрыли и саму станцию метро, ее проверяли правоохранители. Позже станцию открыли, а взрывчатки не нашли.

Напомним, вчера в Киеве несколько раз "минировали" метро, торговые центры и железнодорожный вокзал.

Как писало РБК-Украина, два самодельных взрывных устройства обнаружили на рынке "Минский", специалисты обезвредили взрывчатку, одно из устройств взорвалось.

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