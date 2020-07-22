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У центрі Києва автомобільна пожежа: палають дві машини

Київ, Середа 22 липня 2020 15:39
У центрі Києва автомобільна пожежа: палають дві машини
Фото: Київ (Wikimapia)
Автор: Максим Зайченко

Горять BMW і Toyota

У середу, 22 липня, в центрі Києва сталась автомобільна пожежа. Дві машини горять на вулиці Великій Васильківській.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Як зазначається, палають автомобілі марки BMW і Toyota.

"Автомобільна пожежа в центрі: зараз на Великій Васильківській. Загорілися дві машини - BMW і Toyota", - йдеться в повідомленні.

Як видно на відео, правоохоронців та пожежників на місці поки немає.

Відео з місця Київ. Автомобільний пожежа в центрі: Зараз на великій Васильківській Загорілися дві машини Бмв та " тойота

Опубліковано dtp.kiev.ua Середа, 22 липня 2020 р.

Зазначимо, сьогодні у столиці біля станції метро "Вокзальна" біля центрального вокзалу знайшли підозрілий чемодан. Людей евакуювали. Закрили й саму станцію метро, її перевіряли правоохоронці. Пізніше станцію відкрили, а вибухівки не знайшли.

Нагадаємо, вчора в Києві кілька разів "мінували" метро, торгові центри та залізничний вокзал.

Як повідомляло РБК-Україна, два саморобних вибухових пристрої виявили на ринку "Мінський", фахівці знешкодили вибухівку, один з пристроїв вибухнув.

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