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У центрі Києва через аварію знеструмлені "Глобус" і фонтани

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Четвер 02 вересня 2021 18:29
У центрі Києва через аварію знеструмлені "Глобус" і фонтани Фото: у центрі Києва через аварію знеструмлені "Глобус" і фонтани (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 2 вересня, в центрі Києва сталася аварія на міській електромережі. У зв'язку з цим в районі Майдану Незалежності знеструмлені "великий" і "малі" фонтани, частково Торговий центр "Глобус", а також найближчі будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Киевводфон".

"Фахівцями СВКП" Київводфонд "спільно з представниками ЗАТ" ДТЕК Київські електромережі" проводяться необхідні дії для відновлення електронапруги", - йдеться в повідомленні.

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