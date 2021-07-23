В центре Киева 27 июля перекроют движение транспорта: список улиц
Фото: в Киеве 27 июля перекроют движение транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве 27 июля будут проводить мероприятия по празднованию 1033-й годовщины Крещения Киевской Руси. На это время будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
С 06:00 будет перекрыто движение:
- на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
- на улице Михайловская (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская);
- на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирская до Владимирского проезда);
- на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади);
- на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади);
- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
- на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского до Аллеи Герои Крут).
С 14:00 будет перекрыто движение:
- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);
- на улице Ивана Мазепы (от улицы Московская до площади Славы);
- на улице Лаврская (от площади Славы до улицы Цитадельной);
- на Аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);
- на Днепровском спуске (от Аллеи Героев Крут до Набережного шоссе);
Ранее сообщалось, что в Киеве 24-25 июля ограничивать движение транспорта.