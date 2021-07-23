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В центре Киева 27 июля перекроют движение транспорта: список улиц

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Пятница 23 июля 2021 15:40
В центре Киева 27 июля перекроют движение транспорта: список улиц Фото: в Киеве 27 июля перекроют движение транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве 27 июля будут проводить мероприятия по празднованию 1033-й годовщины Крещения Киевской Руси. На это время будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

С 06:00 будет перекрыто движение:

  • на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
  • на улице Михайловская (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская);
  • на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирская до Владимирского проезда);
  • на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади);
  • на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади);
  • на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
  • на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского до Аллеи Герои Крут).

С 14:00 будет перекрыто движение:

  • на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);
  • на улице Ивана Мазепы (от улицы Московская до площади Славы);
  • на улице Лаврская (от площади Славы до улицы Цитадельной);
  • на Аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);
  • на Днепровском спуске (от Аллеи Героев Крут до Набережного шоссе);

Ранее сообщалось, что в Киеве 24-25 июля ограничивать движение транспорта.

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Киев ограничение движения
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