Центр Киева на выходных перекроют: карта объезда
Фото: в Киеве перекроют ряд улиц (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве 24-25 июля состоятся массовые спортивные соревнования. В связи с соревнованиями, будут ограничивать движение транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
График перекрытия улиц 24-25 июля:
- Контрактовая площадь – с 05:00 24 июля до 22:00 25 июля;
- ул. Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской) – с 05:00 24 июля до 22: 00 25 июля;
- Почтовая площадь (причал № 2-10) – с 05:00 24 июля до 22:00 25 июля.
График перекрытия улиц 24 июля:
- вул. Трухановская – с 16:00 до 20:00.
График перекрытия улиц 25 июля:
- вул. Трухановская – с 7:00 до 15:30;
- вул. Петра Сагайдачного – с 07:00 до 15:30;
- Боричев спуск – с 07:00 до 15: 30;
- Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) – с 07:00 до 15:30;
- вул. Набережно-Крещатицкая (в сторону Гаванского моста) – с 07:00 до 13:30;
- Гаванский мост в направлении Северного моста – с 07:00 до 13:30;
- вул. Набережно-Рыбацкая (в направлении Северного моста – с 07:00 до 13:30;
- Набережное шоссе (в сторону Гаванского моста) – с 07:00 до 13:30;
- поворот с моста Метро на Набережное шоссе (в сторону Подола) – 07:00 до 13:30;
- поворот с моста Патона на Набережное шоссе (в сторону Подола) – 07: 00 до 13:30;
- поворот с ул. Электриков на вул. Набережно-Рыбальскую – с 07:00 до 13:30.
Движение на Набережном шоссе в сторону станции метро "Выдубичи", движение на улице Набережно-Рыбальской и Гаванском мосту в сторону улицы Нижний и Верхний Вал ограничено не будет. Движение в этих направлениях будет открыто в обычном режиме.