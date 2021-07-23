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У центрі Києва 27 липня перекриють рух транспорту: список вулиць

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П'ятниця 23 липня 2021 15:40
У центрі Києва 27 липня перекриють рух транспорту: список вулиць Фото: у Києві 27 липня перекриють рух транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві 27 липня будуть проводити заходи з відзначення 1033-ї річниці Хрещення Київської Русі. На цей час буде тимчасово обмежено рух всіх видів транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

З 06:00 буде перекрито рух:

  • на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
  • на вулиці Михайлівська (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);
  • на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирська до Володимирського проїзду);
  • на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);
  • на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Почтової площі);
  • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
  • на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

З 14:00 буде перекрито рух:

  • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);
  • на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московська до площі Слави);
  • на вулиці Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної);
  • на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
  • на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе);

Раніше повідомлялося, що у Києві 24-25 липня обмежуватимуть рух транспорту.

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Київ ограничение движения
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