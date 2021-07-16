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В центре Киева до 18 июля ограничили движение: список улиц

Автор: РБК-Украина

В Киеве по центральным улицам запретили движение транспорта из-за съемок видеоролика. Запрет будет действовать ежедневно с 05:00 до 23:00 с пятницы, 16 июля, до 18 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, в Киеве действует запрет движения транспорта: на улице Игоревской (в квартале от улицы Петра Сагайдачного до улицы Братской).

При этом 17 июля будет действовать запрет на движение по:

  • улице Архитектора Городецкого (в квартале от улицы Крещатик до улицы Заньковецкой),
  • улице Рейтарской (в квартале от улицы Золотоворотской до улицы Стрелецкой),
  • улице Стрелецкой (в квартале от улицы Ярославов Вал до Георгиевского проулка).

Кроме того, 18 июля запрет на движение автотранспорта будет действовать:

  • вокруг площади Ивана Франко,
  • на улице Архитектора Городецкого (в квартале от улицы Заньковецкой до улицы Ольгинской),
  • на улице Станиславского.

"На время проведения съемок будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, которые курсируют указанным улицам", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве с 18 июля до 30 октября на участке Кольцевой дороги частично ограничат движение из-за проведения капитального ремонта.

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Киевограничение движения