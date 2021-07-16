В центре Киева до 18 июля ограничили движение: список улиц

В Киеве по центральным улицам запретили движение транспорта из-за съемок видеоролика. Запрет будет действовать ежедневно с 05:00 до 23:00 с пятницы, 16 июля, до 18 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Так, в Киеве действует запрет движения транспорта: на улице Игоревской (в квартале от улицы Петра Сагайдачного до улицы Братской).
При этом 17 июля будет действовать запрет на движение по:
Кроме того, 18 июля запрет на движение автотранспорта будет действовать:
"На время проведения съемок будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, которые курсируют указанным улицам", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве с 18 июля до 30 октября на участке Кольцевой дороги частично ограничат движение из-за проведения капитального ремонта.