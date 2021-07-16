У центрі Києва до 18 липня обмежили рух: список вулиць

Так, у Києві діє заборона руху транспорту: на вулиці Ігорівській (у кварталі від вулиці Петра Сагайдачного до вулиці Братської).

При цьому 17 липня діятиме заборона на рух по:

вулиці Архітектора Городецького (у кварталі від вулиці Хрещатик до вулиці Заньковецької),

вулиці Рейтарській (у кварталі від вулиці Золотоворітської до вулиці стрілецької),

вулиці Стрілецькій (у кварталі від вулиці Ярославів Вал до Георгіївського провулку).

Крім того, 18 липня Заборона на рух автотранспорту діятиме:

навколо площі Івана Франка,

на вулиці Архітектора Городецького (у кварталі від вулиці Заньковецької до вулиці Ольгинської),

на вулиці Станіславського.

"На час проведення зйомок будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, які курсують вказаними вулицями", - йдеться в повідомленні.