В центрі Івано-Франківська застрелили людину

Фото: місце події (if.npu.gov.ua)

У чоловіка було виявлено вогнепальне поранення в область шиї

У центрі Івано-Франківська на вул. Хотинська, 12 невідомий влаштував стрілянину, в результаті якої загинув чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пресс-службу ГУ Нацполиции області.

Як повідомляється, у чоловіка було виявлено вогнепальне поранення в область шиї, а злочинці зникли на автомобілі темного кольору.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ст 115 КК (умисне вбивство). В області введено оперативний план "Сирена" для розшуку і затримання зловмисників.

Як заявив спікер облуправління НП, особа загиблого встановлена, це житель обласного центру 1958 року народження.



Нагадаємо, у Кривому Розі невідомий пограбував банк і поранив співробітницю установи.

Також повідомлялося, що 22 грудня в одному із селищ Криничанського району (Дніпропетровська обл.) під час пограбування невідомі вбили місцевого депутата. Грабіжники зв'язали господаря будинку, його дружину і дочка.