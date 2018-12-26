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В Кривом Роге неизвестный ограбил банк и ранил работника

Новости » Происшествия    26.12.2018 - 13:25
В Кривом Роге неизвестный ограбил банк и ранил работника
Фото: место происшествия (dp.npu.gov.ua)

Полиция открыла уголовное производство

В среду, 26 декабря, в Кривом Роге неизвестный ограбил банк и ранил сотрудницу учреждения. Полиция открыла уголовное производство, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Сообщается, что во время нападения была ранена кассирша.

"Угрожая сотруднице банка ножом, злоумышленник завладел из отделения денежными средствами и скрылся с места преступления. В результате ограбления 35-летняя сотрудница отделения получила ножевые ранения лица и шеи", - говорится в сообщении.

В рамках открытого по ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой) уголовного производства, правоохранители проводят следственные действия.

Напомним, 22 декабря в одном из сел Криничанского района (Днепропетровская обл.) во время ограбления неизвестные убили местного депутата. Грабители связали хозяина дома, его жену и дочь.

Также 13 ноября в Бахмуте Донецкой области неизвестный во время нападения на ювелирный магазин выстрелил в охранника, от чего тот скончался. По предварительной информации, мужчина в маске зашел в помещение магазина, застрелил сотрудника охраны и забрал ювелирные украшения.

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