В Центре "Харьковгоргаза" прошли обучение более 1000 сотрудников

В Центре обучения и развития АО "Харьковгоргаз" с февраля 2020 года прошли обучение 1100 сотрудников компании. Более 250 сотрудников прошли тренинг по "Повышение квалификации рабочих и бригад АДС", а 200 новых работников прослушали тренинг "Welcome to RGC".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Созданное современное инновационное пространство для обучения рабочего и инженерно-технического персонала повышает профессиональный уровень работников и значительно улучшает качество обслуживания клиентов. Для менеджеров среднего звена и линейного персонала газовой компании состоялись 18 тренингов: по техническому обследованию газовых сетей, построения и принципа действия ГРП, особенностей сварки стальных и полиэтиленовых газопроводов, распознавание вмешательств в работу газовых счетчиков и качественного обслуживания клиентов", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, к обучению персонала привлечены исключительно внутренние тренера, которые также проводят тренинги для газовиков всей Украины. Так, в августе коуч Центра обучения и развития АО "Харьковгоргаз" провел тренинг для специалистов АО "Криворожгаз".

"Современный подход к учебному пространству позволяет проводить одновременно теоретические и практические занятия. Оборудование центра постоянно обновляется, что позволяет специалистам газовой сферы идти в ногу со временем", - говорится в сообщении.