В Центрі "Харківміськгазу" пройшли навчання понад 1000 співробітників

У Центрі навчання і розвитку АТ "Харківміськгаз" з лютого 2020 року пройшли навчання 1100 співробітників компанії. Більше 250 співробітників пройшли тренінг "Підвищення кваліфікації робітників і бригад АДС", а 200 нових працівників прослухали тренінг "Welcome to RGC".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Створений сучасний інноваційний простір для навчання робочих і інженерно-технічного персоналу підвищує професійний рівень працівників і значно покращує якість обслуговування клієнтів. Для менеджерів середньої ланки і лінійного персоналу газової компанії відбулися 18 тренінгів: з технічного обстеження газових мереж, побудови і принципу дії ГРП, особливостей зварювання сталевих і поліетиленових газопроводів, розпізнавання втручань в роботу газових лічильників та якісного обслуговування клієнтів", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, до навчання персоналу залучені виключно внутрішні тренери, які також проводять тренінги для газовиків всієї України. Так, у серпні коуч Центру навчання та розвитку АТ "Харківміськгаз" провів тренінг для фахівців АТ "Криворіжгаз".

"Сучасний підхід до навчального простору дозволяє проводити одночасно теоретичні і практичні заняття. Обладнання центру постійно оновлюється, що дозволяє фахівцям газової сфери йти в ногу з часом", - йдеться в повідомленні.